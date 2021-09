O retorno de Ronaldo Barcellos aos sambas da vida

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parceiro de grandes nomes da música brasileira, o cantor e compositor Ronaldo Barcellos retoma sua carreira aos 68 anos, com uma coleção de inéditas que incluem o novo samba Vê se me quer, composta em parceria com sambista salgueirense Fred Camacho, e arranjo de Paulo Calasans.

Com 50 anos de carreira na música, Ronaldo tem mais de 1.000 músicas compostas e quase 600 gravadas. Gravou com grandes nomes, como Milton Nascimento, Roberto Carlos, Lulu Santos, Gal Costa, Gilberto Gil, Simone, Tim Maia e muitos outros.

As canções de Ronaldo já foram gravadas por uma longa lista de estrelas da música brasileira: Wilson Simonal, Emílio Santiago, Elza Soares, Alcione, Vanuza, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Julio Iglesias, Maria Rita, Diogo Nogueira, Xande de Pilares…