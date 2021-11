O retorno das comemorações presenciais da Consciência Negra em Salvador

Produzido por Rafa Dias, do grupo Àttøøxxá, em cocriação com Carlinhos Brown e Larissa Luz, o show Encontros Tropicais: Frequências do Gueto, de Devassa, celebrará os ritmos originários dos guetos nesta sexta, a partir das 19h, na Concha Acústica de Salvador, com transmissão nacional do canal BIS e YouTube da marca de cerveja.

Três blocos temáticos do espetáculo apresentarão releituras de hinos do samba, black music e novos ritmos. O line-up do espetáculo também inclui Alcione, Criolo, WD, participante da 10ª temporada do “The Voice Brasil” e Jéssica Ellen, além dos anfitriões Carlinhos Brown e Larissa Luz.