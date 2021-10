O ressurgimento de Pazuello no palanque de um governador bolsonarista

Ex-ministro da Saúde e investigado em diferentes frentes por negligência na pandemia, Eduardo Pazuello arrumou um cargo para se esconder no Palácio do Planalto até que o barulho sobre as denúncias na gestão dele passasse.

Com a CPI da Pandemia prestes a anunciar seu relatório, o general parece ter ganhado mais confiança para voltar aos palcos políticos do governo.

Pazuello foi festejado nesta semana no palanque do governador Antonio Denarium em Roraima. Sentado na segunda fila do evento com Jair Bolsonaro, o general foi citado duas vezes pelo governador, foi convidado a levantar para acenar ao público e, segundo um aliado de Bolsonaro, saiu do estado como candidato a se aventurar na política em 2022 por lá.