O recado de Lula que deixou deputados do PT apreensivos

Na reunião que teve na segunda-feira com a bancada do PT no Congresso, o ex-presidente Lula deixou alguns deputados apreensivos ao defender que parlamentares com mandatos não deverão receber mais recursos do partido do que outros candidatos na campanha do ano que vem.

O petista disse que não vai impedir ninguém de tentar a sorte nas urnas, o que pode acabar tirando deputados eleitos dos seus postos. Ninguém teve coragem de peitar o cacique petista, é claro, mas um grupo fez questão de chorar as pitangas em um outro encontro reservado, após o beija-mão com Lula.