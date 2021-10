O recado de Lira a governadores sobre os ‘excessos’ na cobrança de ICMS

Atualizado em 20 out 2021, 10h04 - Publicado em 20 out 2021, 10h05

Entrevistado da semana no Amarelas On Air, programa de VEJA comandado por Clarissa Oliveira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não economizou nas críticas aos governadores que usam o ICMS para fazer caixa tanto nos combustíveis quanto na cobrança da tarifa de energia elétrica. Para Lira, os mandatários estaduais precisam acordar para a injustiça social de tal política de impostos. A entrevista desta semana contou com a participação deste colunista, da jornalista Isabel Mega, âncora da BandNews e da Rádio Bandeirantes, e Daniel Bramatti, editor do Estadão Verifica.

“Pelo amor de Deus, não há um estado no Brasil que esteja com dificuldades de arrecadação. Os estados e municípios estão cheios de recursos, exuberantes. Eles usam… Em cima da cota vermelha da energia, os caras tributam o ICMS. Eles estão tributando geometricamente os combustíveis. Sempre que há um aumento puxado pelo dólar, o ICMS vem como patinho feio”, diz Lira.

“O ICMS é arrecadatório em excesso. Nesse momento, é imperativo que os governadores entendam. O estado de São Paulo tem mais dinheiro de investimento que o Brasil. A minha Alagoas tem mais dinheiro de investimento proporcional do que São Paulo. É preciso que os governadores entendam, no momento em que o Uber está parando porque não tem dinheiro para abastecer, o iFood está pagando vale-combustível, quando o frete afeta todo o Brasil, não é possível que os governadores não abram mão de tarifar o ICMS em cima da energia”, disse Lira.