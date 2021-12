O recado de Castro na última reunião do ano com seus secretários

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), reuniu seu secretariado no início da semana para um balanço da sua gestão, na última reunião do tipo do ano. Entre os assuntos destacados esteve a previsão orçamentária do estado para 2022 que, pela primeira vez em cinco anos, veio sem indicação de déficit.

Para além do balanço, Castro usou o momento para mandar recados do que espera de seus auxiliares no ano que vem, que será de eleição e ele tentará se manter no cargo por mais um mandato. Coube ao secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, passar a mensagem do chefe.

Segundo pessoas que estiveram na reunião contaram ao Radar, Bacellar pediu muita atenção aos projetos das secretarias, às atitudes dos auxiliares à frente das pastas e às declarações dadas à imprensa no próximo ano.

Ele disse que para tudo o que for feito dentro do governo no ano que vem é preciso que se tenha em conta que a gestão de Castro estará sob escrutínio constante por causa da corrida eleitoral. Os adversários e a mídia estarão atentos a possíveis deslizes, que poderão ser expostos durante a campanha, o que o atual mandatário quer evitar a todo custo. No Palácio Guanabara é sabido que como Castro é o candidato a ser batido, os ataques poderão vir de muitos lados.

Um segundo recado de Bacellar em nome do governador teria sido ainda mais explícito. “Ele disse basicamente que ‘ou fecha com o projeto de reeleição do Castro ou a porta da rua está aberta'”, contou um secretário ao Radar.