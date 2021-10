Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 15h15 - Publicado em 15 out 2021, 11h13

Inimigo declarado da vacina, Bolsonaro ainda chama Arthur Weintraub, o pai do “negacionismo-cloroquina” do Planalto, de “geniozinho”. Depois de mil dias de governo, o presidente continua ouvindo as pessoas erradas.