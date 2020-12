O Radar volta no dia 2 de janeiro; um abençoado 2021, com vacina!

Depois de um ano como nenhum outro visto pelas atuais gerações, com perdas irreparáveis para quase 200.000 famílias brasileiras e com avanços históricos da ciência na busca pela vacina contra o coronavírus, o Radar faz uma parada para recarregar as baterias e entrar 2021 com força total.

Ao longo do ano, foram muitas notícias exclusivas sobre todos os lances importantes na política, na economia e nos negócios. O Radar registrou ao longo do ano mais de 50 milhões de usuários e mais de 105 milhões de páginas vistas.

Um Feliz Ano Novo e uma excelente noite de réveillon a todos que caminharam com a gente!