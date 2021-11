O que Valdemar andava dizendo sobre o governo Bolsonaro antes do noivado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A união “99,9%” selada entre Bolsonaro e o PL não tem sido tema pacificado dentro da legenda.

Em evento partidário há dois meses, aliados dizem que Valdemar Costa Neto descascou o governo e fez duras críticas à competência dos ministros — deixando claro que Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de Governo, estava por contra própria no barco furado. Quem esteve na reunião comentou que o clima era de “certeza” que Valdemar fecharia com Lula.

O anúncio da confirmação da ida de Bolsonaro ao PL de Valdemar Costa Neto, na quarta-feira, aumentou ainda mais o já crescente desconforto em diferentes alas da sigla. A leitura é a de que a associação ao nome do presidente da República mais atrapalhe do que ajude os planos de reeleição de correligionários em 2022 no Congresso e nos estados.

Enquanto nomes como o do deputado Marcelo Ramos (PL-AM) têm vocalizado a insatisfação com o ingresso de Bolsonaro na legenda, outros membros aguardam silenciosamente a oficialização da filiação do presidente para procurar novos ares.