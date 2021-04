O que vai pesar na hora de o STF liberar o inquérito das fake news à CPI

Quem acompanha o avanço do inquérito das fake news no STF avalia como difícil a liberação total, pelo ministro Alexandre de Moraes, dos conteúdos mais contundentes apurados na investigação para a CPI da Covid-19 no Senado.

É que boa parte dos assuntos investigados não tem relação com o objeto da comissão que apura a atuação negligente do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus. No STF estão os fatos reunidos contra aloprados do bolsonarismo que atacaram o tribunal e ajudaram a financiar a rede de fake news que atentou contra a democracia nos últimos anos.

Para liberar o material aos senadores, o STF vai avaliar, antes de tudo, a argumentação dos parlamentares para pedir acesso aos dados. Só então é que o relator poderá avaliar se há, de fato, algum elemento no Supremo que tenha relação com a CPI.