O que pensam os aliados de Moro sobre Doria ser seu vice em 2022

Após o encontro entre João Doria e Sergio Moro, na quarta-feira, aliados do presidenciável do Podemos ficaram com a impressão que o governador de São Paulo sequer cogita a chance de ser seu vice em 2022, mesmo se estiver atrás nas pesquisas — apesar das conversas em torno da união da chamada “terceira via”.

A avaliação do grupo de Moro hoje é o ex-juiz da Lava Jato têm mais chances de estar ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, derrotado por Doria nas prévias do PSDB, e do pré-candidato do Novo ao Palácio do Planalto, Luiz Felipe D’Ávila. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro se reuniu com os dois nos últimos dias.

Na quarta-feira, Doria comentou que o encontro com Moro “foi positivo para construção de uma base de centro liberal com sentimento de proteção do Brasil e dos brasileiros”. Já o presidenciável do Podemos declarou que “é preciso construir para o Brasil um projeto equilibrado, olhando para o futuro, para o resgate da esperança dos brasileiros e brasileiras”.