O que pensa Sergio Moro sobre Rodrigo Maia

Alvo de ataques de Rodrigo Maia nas últimas semanas, o agora consultor Sergio Moro compartilhou com amigos recentemente o que pensa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse não vislumbrar possibilidade de apoio a um projeto presidencial do ex-juiz.

Moro, segundo aliados, não desistiu da política. Foi para a área privada porque precisa ganhar dinheiro e manter a família, mas segue estudando o que fazer até meados do segundo semestre de 2021, quando espera encontrar a conjuntura ideal para decidir sobre uma disputa presidencial.

O ex-juiz não esconde de pessoas próximas que o único caminho para entrar numa corrida presidencial é encontrar um projeto sólido de combate à corrupção em algum dos partidos que sonham com sua filiação. Numa conversa recente, ao falar de Maia, ele não escondeu a irritação.

“Eu só integraria um projeto político em 2022 que tivesse um compromisso concreto com o combate à corrupção. Sabemos que isso não é o forte do Rodrigo Maia”, disse Moro a um interlocutor.

Há algumas semanas, Maia disse que era “chance zero” um eventual apoio à candidatura de Moro ao Planalto. O deputado também ironizou o novo emprego do ex-ministro.