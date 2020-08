O que pensa Palocci sobre as críticas ao seu acordo de delação

Quem conversou com Antonio Palocci recentemente saiu com a percepção de que o delator anda tranquilo com a situação do seu acordo de delação.

Recentemente, a mesma Polícia Federal que lhe concedeu o acordo produziu um relatório destruindo com a qualidade das provas e das confissões feitas por Palocci.

Para interlocutores do ex-ministro, se alguns anexos se revelaram um fracasso, outros andaram bem, o que poderia garantir o futuro livre de riscos do ex-ministro. A conferir.