O que pensa Moro sobre o desempenho de Bolsonaro nas pesquisas

A interlocutores, Sergio Moro não escondeu sua surpresa com a pesquisa XP-Ipespe, divulgada no último dia 18, que mostrou Bolsonaro liderando a corrida de 2022 com 28% dos votos:

“Assustador ele ter esse porcentual depois de todas as bobagens que fez e faz”, disse a amigos.

Moro, segundo a mesma pesquisa, é o único capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno.