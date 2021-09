O que o ministro do Turismo foi fazer em Dubai

O ministro do Turismo, Gilson Machado, desembarcou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para acompanhar a participação brasileira nos primeiros dias da Expo Dubai. Trata-se do maior evento mundial pós-pandemia de Covid-19.

Machado viajou com a missão de apresentar o potencial do turismo brasileiro, em especial o de natureza, com destinos como a Amazônia. Ele vai acompanhar o vice-presidente Hamilton Mourão.

O representante do governo Bolsonaro vai focar ainda nas concessões de parques nacionais e patrimônios históricos nacionais e na busca pelo apoio para que a instalação do primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo nas Américas ocorra no Brasil.

Quando chegou a Dubai, Machado publicou uma foto aérea das famosas ilhas artificiais em formato de palmeira e comentou, nas redes sociais:

“Obra de arte feita pelo homem. Será que conseguimos chegar a esse patamar de licenciamentos no Brasil? Isso é agressão ao meio ambiente ou arte com agregação de fauna marinha?”.