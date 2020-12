O que o brasileiro tentou aprender na pandemia segundo o Google

Aquele que já pode ser considerado o ano mais estranho em muito, muito tempo, vai chegando ao fim – e, com ele, as tradicionais listas síntese do que se passou. O Google reuniu quais foram os desejos de aprendizado dos brasileiros desde o começo do ano até aqui, em meio aos longos períodos de isolamento social e restrições econômicas.

No topo do ranking, o interesse em aprender a tocar violão e a desenhar. Depois, a aprender um idioma, seja o espanhol, o italiano e o … coreano (olha aí a influência do k-pop, sobretudo entre os mais jovens). A lista ainda registra a curiosidade em dominar o inglês e o francês, assim como aprender a dirigir.

Curiosamente, a compilação não registra hits da pandemia como a fabricação de pães ou o uso de aplicativos para fazer reuniões virtuais.