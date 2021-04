O que Lira vai tratar com Fux durante o julgamento de Daniel Silveira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, terá uma conversa nesta quarta-feira com o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux.

O encontro ocorrerá no intervalo da sessão em que o plenário da Corte analisará a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso após incitar ódio contra os integrantes do tribunal — mas não tem a ver com o tema. Ao menos não oficialmente.

Lira e Fux vão debater a criação dos juizados especiais digitais. O presidente da Câmara estará acompanhado das deputadas Margarete Coelho e Luiza Canzini.