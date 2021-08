O que lê Roberto Jefferson na prisão, segundo quem o visita

Conforme o Radar mostrou recentemente, o cacique do PTB Roberto Jefferson espera a hora certa de receber os dividendos do apoio e fidelidade que dispensou ao presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses.

Jefferson teve sua prisão autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news que tramita no Supremo.

O ex-deputado foi preso no último dia 13 por fazer seguidas ameaças à democracia e aos ministros do STF em vídeos em que frequentemente se exibe armado com pistolas e fuzis.

Instalado na cadeia de Bangu 8, na zona norte do Rio, Jefferson cumpriu até este sábado uma quarentena de 15 dias por causa da Covid-19 e só recebeu a visita de seus advogados.

O único pertence que foi autorizado que ele levasse consigo para dentro do presídio foi uma bíblia, que Jefferson passou a estudar com mais regularidade depois que foi batizado, em maio passado, na Assembleia de Deus.