O que irrita Paulo Guedes na relação com Pedro Guimarães, da Caixa

A disposição de Pedro Guimarães em usar recursos da Caixa para agradar políticos irrita profundamente o chefe da Economia Paulo Guedes.

Segundo auxiliares do ministro ouvidos pelo Radar, vem dessa insatisfação a fala de Guedes nesta semana sobre o banqueiro virar logo o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022.

Figura frequente no Planalto, Guimarães caiu nas graças dos políticos — e do presidente — ao ampliar as ações da Caixa país afora, fazendo uma gestão municipalista que agrada ao baixo clero amigo de Bolsonaro nas prefeituras.