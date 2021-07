O que explica o silêncio de Roberto Dias na CPI — e quem deve temê-lo

Familiares de Dias tentaram até os últimos instantes da chegada dele ao Senado convencê-lo a citar na CPI da Pandemia os nomes do Planalto metidos no rolo da Saúde.

O ex-diretor, segundo um aliado, aceitou sofrer calado por acreditar em “promessas de proteção de gente do governo”.

Dias tem mesmo um dossiê com os podres de muita gente importante dentro e fora do governo. Se resolver explodir o material, deixará a Casa Civil de Jair Bolsonaro em péssima luz, mas não só.

Diz um conselheiro de Dias: “O chope do Roberto não era com Dominguetti. Era com Davi Alcolumbre, com o Ricardo Barros, com Onyx Lorenzoni. Esse era o círculo dele. Quando chegar a hora, não terão como negar”