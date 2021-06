O que diz Lira sobre a eventual saída de Barros da liderança do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lançado na fogueira pelo depoimento dos irmãos Miranda na CPI da Pandemia, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, negou envolvimento com irregularidades, mas não conseguiu evitar que colegas começassem a falar na sua saída do cargo como forma de atenuar a situação para o governo.

Apesar da torcida dos adversários de Barros — não são poucos dentro do próprio centrão –, o presidente da Câmara, Arthur Lira, devolve a pergunta quando questionado se Jair Bolsonaro irá trocar o líder: “Em cima da palavra de Miranda?”

Por ora, um ministro palaciano garante: se depender do presidente, Barros só sai do cargo se quiser sair.