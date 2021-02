O que ainda segura Paulo Guedes no governo Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois dessa crise aberta por Jair Bolsonaro na Petrobras, Paulo Guedes nunca esteve tão abatido no governo, diz um colega dele de ministério.

“O que segura o PG aqui no governo é essa chance única de passar a pauta dele no Congresso. A relação dele com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é que dá esperança”, diz o ministro.

A capa de VEJA desta semana mostra com brutal riqueza de detalhes como foi doloroso para Guedes ver Bolsonaro implodir seu projeto liberal na Petrobras.