O que a audiência mais assistiu no Telecine durante a pandemia

No início da pandemia, o consumo de filmes teve um crescimento acentuado, tanto na TV paga quanto no streaming. O Telecine registrou o recorde do ano na semana entre os dias 22 e 28 de março, com mais de 7,7 milhões de plays em seu aplicativo. É o maior consumo já registrado dentro da plataforma.

Quando o assunto é tempo de uso, o destaque foi o aumento de mais de 500% nas horas gastas dentro da plataforma, em um comparativo entre março e agosto de 2020 com o ano anterior.

Nas preferências dos assinantes, filmes de terror como “Maldição da Casa Winchester”, “Os Órfãos” e “A Casa do Medo – Incidente em Ghostland”. Outro gênero que ganhou destaque foi o de ação, com “Rota De Fuga 3 – O Resgate”, “Tripla Ameaça” e “O Terremoto”. As animações “Encantado” e “Agente 00 – Gata” também tiveram consumo inesperado.