‘O PT é capaz de mudar a situação do Brasil’, diz Lula na Argentina

Em uma entrevista ao jornal argentino Página 12, Lula, que está no país vizinho para ser recebido pelo presidente Alberto Fernández, disse que o Brasil precisa voltar a ser governado pelo PT.

Lula disse que o petismo tem o desafio de superar o obscurantismo de Jair Bolsonaro e colocar o país de volta ao trilho do desenvolvimento.

“O Partido dos Trabalhadores é capaz de mudar a situação do Brasil, precisa voltar ao governo porque sabe colocar em prática políticas de inclusão social, geração de empregos, para que os mais pobres participem do orçamento das cidades e estados brasileiros”, disse o petista.

“Não podemos aceitar que um país do tamanho do Brasil, que foi a sexta maior economia do mundo sob meu governo, hoje seja a décima terceira”, seguiu o petista. “Não podemos aceitar que um país que acabou com a fome em 2012 e hoje veja que o flagelo é tão forte: são 19 milhões de pessoas que não têm o que comer”.