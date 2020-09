O provável destino da ação por ‘currículo inventado’ contra Decotelli

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro mais breve de todos os tempos no Ministério da Educação, Carlos Alberto Decotelli sofreu nova derrota esta semana no episódio do currículo inventado.

A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que mande a investigação contra ele para a Justiça Federal, por entender que o crime de falsidade ideológica teria como vítima a União.

No parecer, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques, reconhece que o ministro indicado não tem prerrogativa de foro por função e que “a falsidade noticiada ocorreu, em tese, com o intuito de exercer o cargo de ministro de estado, estado claro, portanto, o interesse da União”.