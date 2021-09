O projeto de André Ceciliano para virar senador em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano trabalha para disputar o Senado pelo Rio.

Ele só abre mão do projeto — e aí disputaria uma vaga na Câmara dos Deputados — se a vaga for envolvida numa negociação para fechar uma aliança entre Lula e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Hoje distante, o casamento entre o PT e o PSD de Gilberto Kassab no Rio depende de duas condições:

Primeira: Lula topar apoiar o candidato de Paes ao governo do Rio, Felipe Santa Cruz.

Segunda: Kassab autorizar a aliança com o petismo no Rio.