O primeiro encontro de Fux e Nunes Marques no STF

Atualizado em 22 out 2020, 10h32 - Publicado em 22 out 2020, 10h12

Kássio Nunes Marques falou com Luiz Fux ainda na noite desta quarta e já combinou um encontro com o presidente do STF para logo mais.

A reunião dessa quinta, para além de aproximar a dupla, deve servir para Nunes Marques e Fux acertarem a data da posse.

O novo ministro quer assumir a cadeira no tribunal o quanto antes. Tudo indica que a posse, por causa da pandemia, será em evento virtual sem festa nem grandes plateias, nos próximos dias.