O presente do chefe da AGU para Rodrigo Maia

O advogado-geral da União, José Levi, esteve na manhã desta terça-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Na breve audiência, que não durou mais do que 15 minutos, entregou em mãos um exemplar de seu recém-lançado livro “Inviolabilidade Parlamentar”.

A “inviolabilidade” — imunidade dada aos membros do Legislativo — foi tema de pesquisa do AGU para a obtenção do título de livre-docente na USP.