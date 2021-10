O presente de aniversário de Lula e o recado aos adversários em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2021, 17h33 - Publicado em 28 out 2021, 17h30

Os inimigos que se cuidem. Durante a comemoração do seu aniversário de 76 anos, na última quarta, o ex-presidente Lula foi presenteado com um par de luvas de boxe e deu um “recado” — está com saúde e ânimo para enfrentar os adversários em 2022.

Devido à pandemia, a reunião contou com poucas pessoas na sede do Instituto Lula, na zona sul de São Paulo.

A ideia do agrado foi do presidente da federação dos químicos, Sergio Luiz Leite, que aparece ao lado de Lula na foto.

“Ele vai ter muita briga pela frente. Tá revigorado pra enfrentar uma eleição importante em 2022 e o simbolismo foi esse, da importância dessa batalha, de lutar pelo Brasil e pelos brasileiros”, diz o dirigente.

Lula respondeu que, como faz academia todos os dias, vai fazer bom uso do presente. “Não sei se chega a ser muay thai, mas ao menos umas pancadas no saco de pancadas ele vai dar”, afirmou Leite.

