Doria investe pesado em reduto de Jair Bolsonaro em SP

O governador tucano João Doria esteve nesta quarta em Registro e anunciou 57 milhões de reais em investimentos para o Vale do Ribeira.

Em sua última visita, em 17 de outubro, ele já havia anunciado outros investimentos que totalizavam outros 100 milhões de reais. A constante liberação dos recursos faz parte das ações do Vale do Futuro, projeto criado por Doria para impulsionar a região que é tida como a mais pobre do estado.

Em setembro, Jair Bolsonaro, “filho” da região, esteve em várias cidades do Vale do Ribeira e, em meio à pandemia, limitou-se a prometer recursos para construção de uma ponte. Depois do tradicional beija-mão, foi ali no bar da esquina para tomar um gole de… tubaína.