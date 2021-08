O prazo de Simone Tebet para decidir sobre a candidatura ao Planalto

Convidada pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, para ser o nome do partido em uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2022, a senadora Simone Tebet estabeleceu setembro (o mês que vem) como prazo para decidir de topa ou não a empreitada.

Entusiasta da chamada terceira via contra Jair Bolsonaro e Lula, ela é vice-presidente da Fundação Ulysses Guimarães, do MDB, que tem trabalhado no conteúdo a ser apresentado pela legenda nas eleições do ano que vem.

Vale lembrar que o atual mandato de Simone como senadora pelo Mato Grosso do Sul chega ao fim no começo de 2023, o que deve pesar na decisão.