O plano do Rio para atrair turistas brasileiros em quatro estados

O verão está chegando e o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país renova a esperança de que será possível ter uma temporada de turismo depois de quase dois anos com o setor parado pela pandemia.

Acredita-se que com o alto preço do dólar frente ao real e com as famílias ainda sofrendo os impactos da crise econômica, o turismo interno será a escolha dos brasileiros para as próximas férias.

É nesse contexto que o governo do Rio lançará em outubro uma campanha no DF, em São Paulo, em Minas Gerais e em Goiás para atrair turistas brasileiros ao estado.

O projeto “O Rio continua lindo. E perto” terá ativações publicitárias de 8 de outubro a 28 de novembro em shopping centers e aeroportos de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

A iniciativa é da secretaria de Turismo do Rio em parceria com a Fecomércio, a ABIH-RJ e com os grupos de shoppings Multiplan e Aliansce Sonae.