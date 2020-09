O plano do Patriota para conquistar espaço eleitoral em São Paulo

Os planos do Diretório Estadual do Patriota em São Paulo são ambiciosos. O partido, que chegou a flertar com Jair Bolsonaro no fim do ano, pretende lançar 3.870 candidatos a vereador no estado e disputar pelo menos 86 prefeituras paulistas.

Entre os maiores municípios em que brigará pela prefeitura estão a capital, onde tentará tirar a reeleição de Bruno Covas lançando Arthur do Val, e Guarulhos, que terá o ex-deputado estadual Gileno Gomes. A lista ainda tem Americana, Piracicaba, Araraquara, Presidente Prudente, Bauru e Ribeirão Preto.

Melhoria na zeladoria dos municípios, uma eterna crítica a Covas, o retorno às aulas e a retomada do emprego serão bandeiras do partido no estado.