O plano de Gleisi para ‘desconstruir’ Sergio Moro na campanha

O PT já tem um plano para atacar Sergio Moro daqui para frente.

Nada sobre Lula ficar batendo boca com o ex-juiz que o condenou e mandou prendê-lo por corrupção na Lava-Jato.

O partido vai escalar juristas conhecidos para bater forte em Moro com argumentos do mundo do direito sobre a conduta do magistrado e do MPF de Curitiba durante a condução dos processos de Lula.

Gleisi Hoffmann toca a estratégia.