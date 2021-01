O plano da oposição para manter Baleia vivo na disputa da Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os grupos de WhatsApp dos parlamentares de oposição na Câmara não pararam no fim de semana. Os deputados estão focados em cabalar os votos dos indecisos para Baleia Rossi (MDB-SP).

A meta é levar Baleia para o segundo turno. Pelas sondagens internas da oposição, o deputado paulista teria algo em torno de 220 votos e Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro, 240.

“Se a gente conseguir virar um voto por dia durante essa semana, fincamos o pé no segundo turno. Se isso acontecer, Baleia está vivo no jogo”, diz um deputado do PSB.

O comando da campanha de Baleia, que reúne deputados de diversos partidos, assegura pelo menos 31 votos dissidentes no bloco adversário, que publicamente declara voto no candidato governista.

“Sabemos que eles não podem declarar voto por medo de retaliação do Planalto. Como a votação é secreta, nós acreditamos na virada. Vai ser no photochart”, diz um deputado.