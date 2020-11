O plano bolsonarista para malhar Moro e seu novo empregão nas redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os aliados de Jair Bolsonaro amanheceram acelerados nos grupos de WhatsApp por causa da notícia do novo emprego de Sergio Moro.

Na noite deste domingo, a consultoria americana de gestão de empresas Alvarez & Marsal anunciou a contratação do ex-ministro da Justiça como sócio-diretor.

Sete meses depois de deixar o governo, Moro vai atuar na área de “Disputas e Investigações” da empresa.

Parlamentares do núcleo duro bolsonarista já escolheram uma estratégia para passar o dia batendo no ex-juiz nas redes.

Vão lembrar as relações da consultoria Alvarez & Marsal com a Odebrecht, cliente da consultoria desde que entrou em recuperação judicial. A OAS, outra estrela que ruiu com a revelação de esquemas de corrupção na Lava-Jato também contratou a consultoria.

Na lógica bolsonarista, Moro atuou na Lava-Jato para quebrar essas empreiteiras. Agora, vai ser muito bem remunerado para tirá-las do buraco.

Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas os bolsonaristas não precisam de lógica para bater em Moro nas redes.