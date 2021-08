O particular de André Mendonça e Rodrigo Pacheco

Chefe do Legislativo, Rodrigo Pacheco teve um particular com André Mendonça na residência do Senado e prometeu ajudar o futuro ministro do STF a obter votos entre os senadores para ser aprovado tanto na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário da Casa.

Mendonça estima já ter os votos de 53 senadores. A guerra aberta por Bolsonaro com o STF, claro, atrapalha todo o trabalho de Mendonça, pois cria instabilidades políticas que acabam contaminando o debate.