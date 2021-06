CPI quer estimar número de vidas perdidas com atraso do Planalto na vacina

Marcado para o próximo dia 25, o depoimento da médica Jurema Werneck é aguardado com grande expectativa por senadores da CPI da Pandemia.

É que ela é coordenadora do Movimento Alerta, que consolida dados sobre a pandemia no Brasil, e pode ser a responsável por quantificar as mortes evitáveis por Covid-19, de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro.

Este número é esperado, em especial, pelo relator, Renan Calheiros, que desde o início da CPI passou a exibir a quantidade de brasileiros mortos pela doença na pandemia na sua placa de identificação.

Calheiros, por sinal, foi o autor do requerimento de convocação de Jurema à comissão.