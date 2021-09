O número de vistos humanitários concedidos a afegãos em quase um mês

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em quase um mês desde que o governo Bolsonaro publicou a portaria para liberar a concessão de vistos humanitários para afegãos, o Itamaraty registrou apenas 35 casos em que a autorização foi concedida.

Nesta quarta-feira, o presidente da comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado federal Aécio Neves, pediu esclarecimentos ao ministério sobre as exigências que estão sendo feitas a cidadãos afegãos, limitando a concessão para quem está fugindo do Talibã.

Embaixadas brasileiras estariam fazendo exigências para além das que constam na portaria editada no começo do mês, como a carta de uma empresa, instituição ou ONG se comprometendo a pagar as despesas de transporte e acolhida dos afegãos até o Brasil.

Outros pré-requisitos são o pagamento de hospedagem, alimentação e transporte até Islamabad — capital do Paquistão, o local mais próximo do Afeganistão onde há uma representação diplomática brasileira — ou outro destino intermediário, da realização de um teste PCR de Covid-19, das taxas para emissão de passaporte para os que não tiverem o documento, da contratação de um serviço de tradução e intérprete caso necessário e da passagem aérea do destino para o Brasil.

O Itamaraty deve dar explicações sobre as questões relativas à acolhida humanitária aos afegãos nesta sexta-feira.