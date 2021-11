O novo show de Zabelê ao lado do pai, Pepeu Gomes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, a cantora Zabelê lança neste mês Auê Session’s um novo projeto de shows ao lado do pai.

O trabalho mistura músicas autorais e uma homenagem aos ícones do revolucionário grupo Novos Baianos. O objetivo do espetáculo é transitar por diversos temas propondo uma experiência que promova, através da música, sensações do amor igualitário e plural nos versos de “Masculino e Feminino” – Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino/ se Deus é menina e menino, Sou masculino e feminino.

Zabelê estará em cena no Teatro Riachuelo Rio nesta sexta acompanhada de Luiz Lopez (Guitarra e Teclado), Pedro Dias (Baixo), Thiago Barbosa (bateria) e ainda dois Backing vocals/bailarinos.