O novo capítulo da guerra entre Guedes e Marinho

Atualizado em 15 out 2020, 20h43 - Publicado em 15 out 2020, 19h49

A guerra entre Paulo Guedes e Rogério Marinho ganhou mais um capítulo nesta quinta, com o chefe da Economia mandando cortar o jetom no Sistema S (21.000 reais) sem sequer comunicar ao colega. Pelo que dizem aliados de Marinho no governo, o ministro do Desenvolvimento Regional só foi saber do corte pelo Diário Oficial da União.