O novo capítulo da batalha de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a decisão que manteve a continuidade das investigações do chamado “caso das rachadinhas” — uma derrota para o filho do presidente.

Os advogados de Flávio entraram na última sexta-feira com embargos de declaração contra a decisão da Quinta Turma que em março negou pedido para anular o inquérito. Agora, o recurso aguarda manifestação do Ministério Público do Rio.

Ao negar o pleito do senador, os ministros consideraram que os relatórios de inteligência financeira e as informações trocadas entre Coaf e MP eram válidos. Por isso, não haveria ilegalidade na manutenção da investigação.