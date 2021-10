O negacionismo reinante no Planalto em relação à pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 10h18 - Publicado em 3 out 2021, 18h15

Quem entrou no Palácio do Planalto nos últimos dias percebeu o evidente negacionismo instalado na Presidência sob Jair Bolsonaro.

Os seguranças do Gabinete de Segurança Institucional, responsáveis pelo raio-x na portaria principal do palácio, por onde passa grande parte dos visitantes do local, simplesmente não usam máscaras. Nem os seguranças nem boa parte dos servidores dos gabinetes.

A Covid-19 agradece.