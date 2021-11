O namoro de Rodrigo Garcia com o MDB em São Paulo

Aliados de João Doria que atuam nas articulações da candidatura de Rodrigo Garcia ao Palácio dos Bandeirantes dizem que o vice-governador mira um vice do MDB em São Paulo para formar a chapa em 2022.

As conversas ocorrem diretamente com o chefe nacional do partido, Baleia Rossi, e são estratégicas — a Prefeitura de São Paulo está nas mãos do emedebista Ricardo Nunes e a legenda garantiria, entre outros benefícios, mais tempo de televisão à candidatura de Garcia.

A aliança com o MDB também é vislumbrada por Doria, pré-candidato à presidência, que está de olho na senadora Simone Tebet para a posição de vice. O tucano ainda precisa vencer as prévias do partido contra Eduardo Leite e Arthur Virgílio, mas já conversa há algum tempo com Baleia Rossi sobre uma potencial aliança em 2022.