O mundo está errado, só a secretária Mayra está certa sobre cloroquina

Mayra Pinheiro já fala na CPI da Pandemia há mais de duas horas. Até aqui, a secretária do Ministério da Saúde deixou evidente em sua fala: todas as entidades científicas, a OMS nesse bolo, estão erradas sobre cloroquina. Apenas ela e os gênios da equipe dela estão corretos sobre a insistência no uso da droga em casos de coronavírus.

“Isso não é sério, não é correto, não é direito. O próprio ministro da Saúde falou aqui. Essa insistência de permanecer no erro (sobre cloroquina) não é virtude, doutora”, disse há pouco o médico e senador Otto Alencar na CPI. “A cloroquina até o seu ministro da Saúde disse aqui que não tem validade”, seguiu o senador.