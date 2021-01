O movimento no STJ para a análise da denúncia contra Witzel

No Superior Tribunal de Justiça, é grande a movimentação para que a denúncia contra Wilson Witzel seja analisada logo na volta do recesso, no dia 11 de fevereiro.

A ideia é destravar o processo de impeachment que corre no Tribunal Misto, paralisado desde que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, cancelou o depoimento do governador afastado até que a delação do ex-secretário de Saúde se torne pública — o que só ocorrerá após o recebimento da denúncia.