Quanto custou o esquema de segurança nos atos de 7 de setembro

Veja como a polarização política no país, além de desviar o foco de temas urgentes da economia, acaba drenando recursos dos cofres públicos que poderiam ser utilizados em investimentos.

Veja como a polarização política no país, além de desviar o foco de temas urgentes da economia, acaba drenando recursos dos cofres públicos que poderiam ser utilizados em investimentos.

Só para realizar o esquema de segurança das manifestações de 7 de setembro, quando bolsonaristas foram para Avenida Paulista com pautas antidemocráticas, o governo de São Paulo gastou pouco mais de 1,7 milhão de reais na operação.

Dias depois, quando a oposição decidiu protestar por um improvável impeachment de Bolsonaro, foram gastos mais 885.000 reais na estrutura de segurança.

Apenas em São Paulo — e sem contar os gastos dos passeios de helicóptero e os deslocamentos de Bolsonaro e comitiva — foram mais de 2,5 milhões de reais na brincadeira.

Isso porque o governo de Ibaneis Rocha, no Distrito Federal, ainda não contabilizou o custo total da grande operação de proteção do Congresso e do STF na Esplanada dos Ministérios.