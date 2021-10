O memorial do Congresso às vítimas da Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

5 out 2021, 12h12

O Senado pode votar nesta terça o projeto de resolução proposto pela CPI da Pandemia para criar um memorial às vítimas da Covid-19 num dos espelhos d’água do Congresso.

O pedido para a votação foi feito pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Um vídeo que mostra 27 lápides (as unidades da federação) no espelho que fica na frente do Senado começou a circular nas redes, postado pelo senador Randolfe Rodrigues.