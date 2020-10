Os temores que cercaram o ‘jantar da paz’ entre Maia e Guedes

Antes do jantar da paz realizado na última segunda-feira entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, Arthur Lira — um dos líderes do Centrão — tentou a todo custo convencer o Palácio do Planalto a abortar o convescote.

A aproximação de Maia com Guedes — e com o Planalto –, é péssimo negócio para Lira, que lutará contra o grupo de Maia pelo comando da Câmara.

Foi essa, inclusive, a justificativa para que o jantar fosse abortado: não influenciar na corrida sucessória da Casa.