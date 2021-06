A líder ruralista que pode ser vice de Bolsonaro em 2022

O nome de Tereza Cristina voltou com força à bolsa de apostas do Palácio do Planalto sobre quem será vice de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. O presidente já confidenciou a aliados que a ministra da Agricultura está no páreo para estar ao seu lado em 2022.

Hoje no DEM, ela deve deixar o partido e migrar para o PP — de Ciro Nogueira. Assim, poderia ser a representante do Centrão na chapa de Bolsonaro. Tereza, aliás, é deputada federal licenciada.

A ministra conta com o apoio de parte significativa da Frente Parlamentar da Agropecuária (da qual foi presidente) e do empresariado do setor. Contra ela, pesa a rejeição de uma parcela do setor produtivo rural e sua boa relação com a China — o pavor dos bolsonaristas. Além disso, também teria que dar explicações sobre sua relação comercial com a JBS no Mato Grosso do Sul.

Na terça-feira, por sinal, Bolsonaro caprichou nos elogios a Tereza, que disse valer por dez ministros. “É uma pessoa fantástica. Eu a chamo de pequena grande mulher”, declarou o presidente no lançamento do Plano Safra 2021/2022.

No discurso, ele ainda lembrou que, em 2018, pediu aos parlamentares da bancada ruralista que indicassem um nome para o Ministério da Agricultura, e aceitou Tereza de imediato. Se o futuro repetir o passado, ela tem grandes chances.